Parma, D'Aversa: "Contro il Torino dovremo essere più squadra"

PARMA - "Il Torino è una squadra molto forte, fisicamente e tecnicamente, diciamo che è simile all'Atalanta. E dovremo esser bravi a giocare da squadra". Questa la consapevolezza del tecnico del Parma Roberto D'Aversa alla vigilia della gara di domani sera con i granata. "Noi giochiamo più di reparto, ma dipende anche dai calciatori che si hanno a disposizione - ammette in conferenza stampa -, siamo organizzati diversamente rispetto a loro. Come stiamo? A livello fisico ci siamo comportati bene, a parte il secondo tempo della gara con la Lazio. Con il Sassuolo abbiamo speso tante energie ma almeno abbiamo avuto un giorno in più recuperare e prepare questa partita. Dobbiamo giocare bene la palla e darla pulita, perchè se la mettiamo sull'uno contro uno possiamo andare in difficoltà. Conosciamo le qualità dei granata e cercheremo di contrastarli". Mancherà l'ex torinista Darmian, infortunato: "E' un calciatore importante, c'è dispiacere per la sua assenza. Ma sono tranquillo perché ho a disposizione calciatori importanti. Hernani? Sta facendo bene, così come gli altri nuovi arrivati" ha concluso D'Aversa.

