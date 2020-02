Parma, D'Aversa: "Il gruppo non ha mai escluso Gervinho"

REGGIO EMILIA - "Europa? Ora siamo lì nonostante tutte le difficoltà e gli infortuni che ci stanno falcidiando abbiamo vinto in casa di una squadra che ha fatto 10 punti in 4 partite, non era semplice. E' la dimostrazione che questo è un gruppo di ragazzi veramente eccezionale". Così Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, dopo la pesante vittoria in casa del Sassuolo, firmata da Gervinho, appena tornato dopo il battage delle scorse settimane: "Innanzitutto devo dire che la vittoria è merito di tutti, ma sappiamo bene quanto lui sia importante. Tutti sanno cosa è successo, ma la squadra non ha mai messo da parte Gervinho, anzi. Era però giusto tenerlo un po' fuori - ha rivelato D'Aversa ai microfoni di Sky Sport -. Se non è andato via si vede che non era del tutto convinto, io valuto solo il campo. Lui ha qualità fisiche per andare in porta da solo, ma ha fondamentali importanti anche tecnici, può essere devastante e non lo scopro io, parla la sua carriera: noi lo mettiamo nelle condizioni migliori per far bene. Laurini? Ha fatto da traduttore, ha un buon futuro da attore (ride ndc). A parte gli scherzi stiamo ottenendo risultati per lo spessore umano di questi ragazzi, ne abbiamo passate tante, ora ragioniamo settimana dopo settimana".

SASSUOLO-PARMA 0-1: LA CRONACA