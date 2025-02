Come giocherà il Parma di Chivu: Pellissier, il caschetto, il modulo e la Roma nel destino

Quando il Parma l'ha chiamato non ci ha pensato su due volte: per Cristian Chivu il salto in prima squadra e in Serie A è la grande occasione che sognava e aspettava da un po'. Il puzzle ha preso forma quando Igor Tudor ha rifutato l'offerta dei ducali, nonostante il pressing incessante della proprietà: l'ex Juve e Lazio non era convinto, in realtà non lo è mai stato sin dai primi sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, la sua linea è sempre stata quella di aspettare la chiamata di un club in lotta per l'Europa. E allora si è aperta la strada per Chivu e il suo arrivo a Parma per raccogliere l'eredità di Pecchia, esonerato dopo 100 partite e la storica vittoria della Serie B 2023-24.