De Rossi in pole per il Parma: cosa manca per chiudere

Altra giornata di valutazioni, riflessioni e confronti ieri per il Parma , impegnato nella ricerca del nuovo condottiero dopo l’addio di Cristian Chivu . Il casting è ancora caratterizzato dal dispiacere per la separazione dal tecnico romeno, ma anche dalla volontà del club di ripartire presto, affidando la panchina ad un tecnico giovane e moderno . Altri due requisiti fondamentali sono poi la capacità di valorizzare i giovani e quella di proseguire il lavoro dell’ex mister, neo nerazzurro . I primi allenatori contattati sono stati Daniele De Rossi e il grande ex Alberto Gilardino (seguito anche dalla Cremonese ). Il tecnico romano ha ricevuto dei consensi e dei feedback per il suo carisma e la forte voglia di riscatto : qualità molto apprezzate da una società moderna e ambiziosa come quella ducale. De Rossi , tra l’altro, ha una gran voglia di tornare in panchina e di rimettersi subito in gioco .

Parma, casting allenatore

Ma l’allenatore romano non è l’unico della lista e i ragionamenti sugli altri candidati sono proseguiti anche ieri sera. «Sono in lista come tanti altri, seguivamo tanti profili - le parole di Cherubini a Sky su Gilardino e De Rossi -. Abbiamo ricevuto tante proposte, Parma viene vista come una piazza importante. Non abbiamo fretta e neanche l’esigenza di cambiare tanto l’organico. Chivu? C'è stata massima correttezza da parte dell'Inter, avevamo già detto alla fine del campionato che avevamo un'opzione unilaterale ma non volevamo farlo prima di incontrarlo».

Ci sarebbe stato anche un contatto con l’ex Torino, Paolo Vanoli, ma parliamo di un allenatore molto apprezzato dal Cagliari per il post Davide Nicola. Nelle scorse ore è circolato pure il nome di Francesco Farioli: libero dopo l’esperienza all’Ajax, il tecnico toscano tiene aperta la possibilità di lavorare all’estero, considerando l’interesse di diverse società che hanno seguito il suo lavoro in questi anni.

Parma, gioielli richiesti

Sono stati poi proposti Andrea Pirlo, che aveva puntato alla panchina del Parma anche prima dell’arrivo di Chivu, e Gennaro Gattuso. L’ex Juve non ha comunque riscosso tanti consensi e, proprio nei giorni scorsi, ha ricevuto un’offerta molto interessante dagli Emirati Arabi Uniti. Gattuso è invece reduce dalla rescissione consensuale con l’Hajduk Spalato. Insomma, il Parma vuole scegliere con grande attenzione il nuovo condottiero, anche alla luce delle voci sempre più insistenti sui calciatori più richiesti della squadra.