Parma, Pederzoli non è più il direttore sportivo: è ufficiale

Novità in Serie A . Mauro Pederzoli non è più il direttore sportivo del Parma . A renderlo noto il club gialloblù attraverso una nota ufficiale con cui è stata resa nota la fine del rapporto professionale.

Pederzoli-Parma, risoluzione consensuale: il comunicato

Il comunicato del Parma: "Parma Calcio comunica che è stato risolto in forma consensuale il contratto con il Direttore Sportivo Mauro Pederzoli. Dopo quattro stagioni sportive in gialloblu alla guida dell’Area Tecnica, il Club augura a Mauro il meglio per nuove avventure professionali".