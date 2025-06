Parma, in pole rimane De Rossi

PARMA - E’ in pieno svolgimento il casting del Parma per il nuovo allenatore . L’Ad Federico Cherubini , peraltro senza troppo affrettare i tempi, ha avuto diversi colloqui con una rosa di papabili . Poi c’è da dire che sono tanti i contatti. Parma è una piazza più attrattiva di quel che si direbbe guardando la classifica: vi è son soltanto la certezza della solidità econonica del club, ma anche consapevolezza che tra i tanti giocatori, praticamente tutti di proprietà (gli unici in prestito erano Vogliacco e Cancellieri ) ve ne sono alcuni di grande prospettiva: tipo Bonny , ormai in procinto di diventare nerazzurro, Bernabè, Suzuki e Leoni .

Parma, De Rossi il grande favorito

A questo punto il favorito pare essere Daniele De Rossi: se ha fatto successo Chivu, salvando la squadra nel giro di pochi mesi, è possibile che la proprietà riveda nell’ex giallorosso parecchie delle caratteristiche del tecnico romeno. C’era stato nei giorni scorsi un forte avvicinamento a Raffaele Palladino, che a Parma ha anche giocato per quattro stagioni, poi però il diretto interessato ha preso tempo per valutare altre proposte (una dall’estero) e a quel punto il Parma, che pure non vuole precipitare le cose, è tornato a battere altre piste. In secondo piano restano i nomi di alti ex quali Alberto Gilardino (che pare abbia Parma in testa alla lista dei desiderata) e Paolo Vanoli ma secondo alcune voci sarebbe stato sondato anche Domenico Tedesco, ex ct del Belgio e prima ancora tecnico di Lipsia, Stoccarda, Schalke. Insomma, c’è una bella margherita da sfogliare ma anche la consapevolezza che a chiunque arrivi verrà offerta una chance professionale di prim’ordine. Non solo per il valore della rosa ma per l’organizzazione sempre impeccabile del club che sa valorizzare i suoi tanti talenti.

Parma, l'addio di Pederzoli

Intanto il Parma ha annunciato la separazione da Mauro Pederzoli, che era stato il diesse nelle ultime quattro stagioni ma che era stato emarginato all'arrivo di Cherubini. L’esperto dirigente si è accasato al Rapid Bucarest. E si profila una separazione anche con Drissa Camara, centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio crociato il cui contratto però scade tra due settimane e non è stato rinnovato: passerà al Sassuolo. In entrata si valuta invece il georgiano dell'Empoli, classe 2004, Saba Goglichidze, difensore centrale.