Pippo Inzaghi lascia il Pisa: il comunicato ufficiale del club

Il comunicato del Pisa su Inzaghi

Filipponon è più l'allenatore del Pisa . Adesso è arrivata l'ufficialità a sancire una separazione che era già nell'aria. Il club nerazzurro ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto dell'allenatore, artefice del ritorno in Serie A dei toscani a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta. Si chiude con quaranta partite (38 di campionato, 2 di Coppa Italia), l'avventura di Inzaghi al Pisa.Il comunicato con cui il Pisa ha comunicato la separazione con Inzaghi: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere”.