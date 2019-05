Roma, vertice dirigenziale all'Eur per valutare gli allenatori

ROMA - Un vertice per riassestarsi dopo il colpo inferto da Gasperini. I dirigenti della Roma questo pomeriggio si sono riuniti alla sede all’Eur (quella presa d’assalto dai tifosi meno di una settimana fa) per organizzare la squadra del futuro. Dopo il rinnovo di contratto di Gasperini con l’Atalanta, il club è pronto a virare su altri obiettivi, nomi presenti sulla lista di Gianluca Petrachi e Franco Baldini. Proprio il futuro direttore sportivo giallorosso e il consulente del presidente Pallotta avrebbero preso parte al summit collegati in conference call: un paio di ore di vertice con l’amministratore delegato Guido Fienga e i vari rappresentanti del club (compreso Francesco Totti) per trovare entro i prossimi dieci giorni l'allenatore della prossima stagione.

