Fonseca: "L'Europa League è una mini Champions. Vogliamo passare il turno"

ROMA - Il tecnico Paulo Fonseca ha commentato il sorteggio dei gironi di Europa League, dove la Roma affronterà il Borussia Moenchengladbach, l’Istanbul Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberger: "L’Europa League si sta trasformando in una mini Champions League. Vogliamo passare il turno, la Bundesliga è un campionato molto forte. Il Borussia è stata la terza miglior difesa. L’Istanbul ha sfiorato il titolo di appena due lunghezza, è stata la miglior difesa con giocatori di grande esperienza”.

Anche Baldissoni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il sorteggio: "Le parole che si dicono a fine sorteggio contano poco, parliamo di analisi sulla carta. Lele hai mai vinto una partita sulla carta? A pallone si gioca sull’erba. Dobbiamo giocare le partite prima. Partiamo dalla prima urna, pensiamo di avere la responsabilità di affrontare il girone per passarlo. In generale per un gruppo di professionisti è doveroso affrontare ogni competizioni per arrivare il più avanti possibile, altrimenti non avremmo fatto una semifinale di Champions due anni fa. Il merito e la fortuna diranno cosa riusciremo a conquistare".

