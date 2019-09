Roma, ecco Kalinic. E in arrivo c'è Mkhitaryan

ROMA - Patrik Schick libera Nikola Kalinic. Con l'imminente partenza dell'attaccante ceco in direzione Lipsia, il diesse della Roma Petrachi ha potuto dare il via libera al croato per il trasferimento in giallorosso. Questa notte alle 23.45 l'ex Milan e Fiorentina è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Madrid.

Trovato l'accordo tra la Roma e l'Atletico sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro. Al giocatore invece un contratto di 2,4 milioni di euro netti. Kalinic domani mattina alle 8.30 sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma a Trigoria.

Non termina qui il mercato giallorosso: la Roma sta provando a prendere in extremis Henrikh Mkhitaryan. Il diesse giallorosso Petrachi ha individuato nell’armeno dell’Arsenal il rinforzo giusto per rinforzare la squadra e starebbe intavolando con la dirigenza britannica una trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto.