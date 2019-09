Stadio Roma, Pallotta non molla: trattativa riaperta

ROMA - Si riapre la lunga trattativa per lo stadio di Tor di Valle e Pallotta non molla la Roma. Il presidente allontana le voci del Qatar e ritrova fiducia per la costruzione dello stadio a Tor di Valle. La commissione urbanistica si è riunita ieri e non si è parlato dell’impianto, ma sulla proposta di delibera sul controllo delle convenzioni urbanistiche, l’Amminstrazione ha preso come esempio la convenzione per lo stadio della Roma.

Stadio Roma, riunione in programma

La prossima settimana è in programma una riunione importante tra Comune, Eurnova e Roma, potrebbe essere quella decisiva per l’approvazione della convenzione urbanistica, mentre si attende ancora che venga nominato il nuovo cda di Eurnova. Una volta che il Comune avrà approvato il bilancio consolidato entro il 30 settembre, la Roma si augura che possa partire finalmente l’iter che porterà all’approvazione in aula. Il nuovo governo che si è insediato ieri ha messo nel programma anche il rilancio di Roma Capitale, impegnandosi a “collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti». Il nuovo Esecutivo è favorevole all’impianto che vuole costruire Pallotta, che potrebbe essere la prima grande opera sotto la gestione del Campidoglio della Raggi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte già a dicembre aveva dichiarato che il nuovo stadio poteva essere un’opportunità importante per la città. Baldissoni spera di poter chiudere tutto l’iter burocratico entro la fine dell’anno.

