Roma, Zappacosta shock: serio infortunio al ginocchio destro

ROMA - Un altro infortunio shock per Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Questa mattina il terzino della Roma ha svolto nuovi esami a Villa Stuart per un problema riscontrato durante l'allenamento di oggi. Il giocatore, rientrato ieri tra i convocati dopo lo stop di un mese per la lesione di secondo grado al soleo, è stato sottoposto agli esami strumentali per verificare il forte dolore al ginocchio destro accusato questa mattina. Zappacosta potrebbe operarsi nel pomeriggio di oggi.