Roma, Veretout: "L'Inter arriva al momento giusto. Possiamo fare grandi cose"

ROMA - Archiviata la trasferta di Verona, la Roma corre verso il delicato e importante match contro l'Inter di Antonio Conte. Tra i protagonisti di questa prima parte di stagione giallorossa, Jordan Veretout. Leader del centrocampo, motorino instancabile della squadra di Fonseca, il centrocampista francese è pronto a dire la sua anche a San Siro per portare a casa tre punti importantissimi per il morale dello spogliatoio, ma soprattuto per la classifica. Veretout a due giorni dalla sfida contro i nerazzurri ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Come arrivano le due squadre alla partita? Questa gara arriva nel momento migliore?

"Sì, perché l’Inter è prima in classifica, noi siamo quarti. Abbiamo vinto tre partite di fila e andiamo a Milano per fare una grande prestazione".

Che idea si è fatto dell’Inter?

"È una grande squadra, sono primi. Hanno fisico e ragazzi forti come Lautaro e Lukaku. Dobbiamo fare una grande prestazione per fare un risultato positivo".

Cosa hanno di speciale Pellegrini e Zaniolo?

"Sono dei calciatori importanti per noi, con grande fisico come Nicolò. Lorenzo ha una qualità con la palla incredibile".

Anche lei è diventato molto importante, è una sorta di gladiatore…

"So quello che posso fare sul campo, il massimo. Mi piace aiutare i miei compagni e voglio vincere tutte le partite".

Cosa le piace di Fonseca?

"Mi piace molto il suo gioco perché è di possesso palla. Anche la sua gestione della squadra, è importante per noi. Mi piace molto Fonseca".

Ce l’ha un difetto?

"No (ride, ndr). È un grande allenatore, aiuta a crescere molto la squadra. Venerdì speriamo di fare una grande prestazione per tutti".

Il suo rendimento è alto, ce l’ha un difetto?

"Sì, ne ho molti, ma anche il mister mi aiuta a correggerli. Tutti i giorni in allenamento faccio il massimo per crescere ancora di più".

Siete sulla buona strada per la Champions?

"Sì, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma dobbiamo continuare così, con aggressività, lottare tutte le partite. Possiamo fare grandi cose".

Come finirà la partita?

"Spero possa essere una bella partita, ma con un risultato positivo per noi".