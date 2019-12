Spiacevole episodio al Franchi durante Fiorentina-Roma. Un oggetto è stato lanciato in campo al 73' della partita: si tratterebbe di uno stick di burro cacao. Dopo il gol segnato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 giallorosso, Orsato ha consegnato al quarto uomo l'oggetto che entrerà nel referto della procura federale. Fortunatamente non sono stati colpiti i giocatori, ma il gesto non è passato inosservato dall'arbitro.

Kolarov micidiale su punizione: tre in stagione, solo Messi ha fatto meglio