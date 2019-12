Schick vuole il Lipsia: "Spero di restare". Il ds: "È il posto giusto per lui"

ROMA - Quattro gol e un assist nelle ultime cinque partite. Patrik Schick è tornato il giocatore ammirato alla Sampdoria dopo due anni di Roma trascorsi in ombra. L'attaccante ceco al Lipsia sta giocando con regolarità si trova in sintonia con il tecnico e il club tedesco. “Spero di restare qui”, ha dichiarato Schick alla trasmissione MDR, dopo la gara contro l'Ausburg. Il Lipsia sta prendendo in considerazione l'idea di riscattare il giocatore, tanto che il direttore sportivo del club tedesco Krosche ha pubblicamento elogiato il giocatore: “Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”, ha detto in un’intervista causa del nostro stile di gioco, si trova in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”, le sue parole in un’intervista a Kicker.

L'accordo siglato tra la Roma e il Lipsia prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, in favore del club tedesco, a fronte di un corrispettivo di 29 milioni di euro, in caso di qualificazione della società tedesca alla Uefa Champions League 2020-21.

