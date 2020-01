Totti, un altro like: stavolta per Vieri e la Lazio. Ma è davvero suo?

ROMA - La premessa è d’obbligo. I social di Totti sono seguiti anche da media manager che curano foto, storie e anche like. Quel famoso like che qualche giorno fa ha scatenato una divisione tra chi era a favore del “mi piace” di Totti al “vendete Florenzi”, e chi invece lo aveva considerato inopportuno. Frattura poi risanata (in parte) da un post di Totti, spaccatura che si è però riproposta tra i tifosi anche questo pomeriggio per un like della bandiera giallorossa a un post di Vieri.

Totti: "Mai messo 'like' al commento contro Florenzi. Lo stimo"

Totti, il like che fa discutere

L’ex attaccante (e grande amico di Totti) ha pubblicato una foto che lo ritrae con la maglia della Lazio e la didascalia che celebrava i 120 anni di storia della boancoceleste. Il “cuoricino” messo al post ha fatto subito il giro del web creando ironie tra i sostenitori laziali e le critiche dei romanisti. Ritorniamo alla premessa iniziale: il profilo Instagram di Totti non viene utilizzato soltanto da lui, ma anche da dei media manager. Pensare in questo caso a una svista è d’obbligo, soprattutto se si parla del più grande calciatore della storia della Roma. Ma in tempo di social è fondamentale fare attenzione a tutti i dettagli, per evitare altre polemiche e nuovi errori. Perché errare è umano, ma perseverare è diabolico.