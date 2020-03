Roma, Petrachi: “Lo stop al campionato sarebbe stato più corretto”

"Noi non siamo stati interessati da queste decisioni. Avremmo avuto necessità di fermarci, abbiamo giocato tanto. Non siamo qui a far polemica. L'idea di fermare il campionato sarebbe stata la più corretta. Ma questo è un evento straordinario e anomalo, bisogna lasciar decidere agli organi competenti per la salute di tutti quanti". Sono le parole del direttore sportivo della Roma ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Petrachi, prima del match della Sardegna Arena contro il Cagliari, commentando i rinvii di alcune gare di Serie A dovute all'epidemia di Coronavirus nel nord Italia. "Futuro? Se ne parla da mesi, ma noi siamo concentrati solo tappa dopo tappa. Per quello che è l'aspetto societario c'è chi si occuperà del passaggio di proprietà. Se e quando ci sarà il cambio di proprietà vedremo quelli che saranno i progetti, noi dobbiamo lavorare sul campo e fare il meglio possibile".

