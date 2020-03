Zaniolo, addio all'Europeo. Torna con la Roma a luglio

ROMA - Tanta voglia di tornare presto a giocare a calcio, tanta voglia di ricominciare ad aiutare la sua Roma. Nicolò Zaniolo prosegue il suo programma di riabilitazione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita lo scorso 12 gennaio nella gara contro la Juventus. Dopo l'intervento a Villa Stuart il ragazzo ha cominciato il suo programma di recupero che fin qui sta dando ottimi risultati. Zaniolo lavora tanto a Trigoria con i fisioterapisti della Roma, svolge tutti gli esercizi di riabilitazione del ginocchio e a casa si allena per mantenere il giusto peso forma e la massa muscolare. A volte lavora anche troppo, ansioso di tornare presto a disposizione di Fonseca.

Kolarov su Mihajlovic: "Il mio idolo, è un guerriero". Il Bologna pensa al terzino

Non sarà invece a disposizione di Mancini e dell'Italia che avrebbe voluto rappresentare agli Europei del prossimo giugno. La decisione è stata presa dal ragazzo, in comune accordo con la Roma e lo staff azzurro: Zaniolo non farà parte dei convocati per l'Europeo, ma proseguirà con calma gli ultimi passi del recupero. La Roma inoltre vuole evitare ricadute e vuole averlo a disposizione per il ritiro estivo a luglio. Il suo recupero deve essere graduale e non affrettato, sebbene stia andando di pari passo con le aspettative dei medici di Villa Stuart. Tanto che a Trigoria e a Villa Stuart hanno programmato di farlo tornare a correre tra circa un mese, ottanta giorni dopo l'intervento chirurgico. La prossima settimana il ragazzo si sottoporrà a un nuovo controllo a Villa Stuart per i controlli al ginocchio, che sta comunque rispondendo nel migliore dei modi alla riabilitazione.