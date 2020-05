ROMA - Durante le partite tutti (o quasi) gli sfottò sono concessi. Nelle gare reali ma anche in quelle virtuali, le uniche al momento permesse dai giocatori durante l'emergenza Coronavirus. Nicolò Zaniolo scatenato con il joystick, nelle tante partite giocate a Fifa contro il suo amico Gaspare Galasso.

Zaniolo e lo sfottò con l'inno della Lazio: "Porta sfortuna, adesso perdi!"

I match alla Play sono ormai diventati un appuntamento fisso per i follower del talento giallorosso, così come gli sfottò a distanza dei due amici. L'ultimo risale a ieri sera, quando l'amico ha intonato un particolare canto sulle note dell'inno della Lazio: "Vola, Galassicos (il suo nickname social, ndr) nel cielo. Vola...". Da giocatore della Roma Zaniolo non ha potuto trattenersi: "Che 'canzonaccia'! Guarda che porta sfiga, ti fa prendere quattro gol in venti minuti!". In effetti la partita alla fine se l'è aggiudicata proprio Zaniolo, che per penitenza ha fatto gattonare l'amico per tutta la stanza. Il duello a distanza proseguirà anche oggi, tra ironia e simpatici sfottò.

