Roma, senti Schick: "Voglio restare al Lipsia". Werner sblocca la trattativa

ROMA - Il Lipsia vuole Schick, Schick vuole il Lipsia, la Roma vuole Schick al Lipsia. E allora per quale motivo l'affare non dovrebbe concretizzarsi? Nessuno. Al netto dei classici giochi di mercato per trovare uno sconto o dilazionare i pagamenti, l'attaccante ceco è sempre più vicino al riscatto da parte del club tedesco: "Non sono la persona giusta con cui parlare della trattativa, sono i due club a dover trovare un accordo – ha dichiarato Schick in un’intervista a “Sport Buzzer” -. Ma ho detto più volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo”.

Roma, il rosso record: a marzo passivo di 126 milioni. Debiti per 280

Un messaggio che arriva all'indomani della virtuale cessione di Timo Werner al Chelsea per 55 milioni, fondi che permetteranno al Lipsia di riscattare l'attaccante dalla Roma. Le parole del tecnico Nagelsmann di qualche giorno fa ("Prima di comprare bisogna vendere") ormai sono superate, il club della Red Bull avrà presto la liquidità per spendere i 25 milioni richiesti da Petrachi per riscattare il giallorosso, pronto a stupire i nuovi tifosi: “Sono soddisfatto, ma posso fare sempre di più – ha ammesso Schick -. A inizio stagione ho avuto quell'infortunio l’infortunio alla caviglia che mi ha condizionato, ma sono andato avanti. I tifosi non hanno ancora visto il miglior Schick, ma sto lavorando ogni giorno per far sì che succeda il prima possibile”. Un rimpianto per la Roma non aver visto il miglior Schick, ma tutto sommato la sua cessione, che porterà una plusvalenza e fondi per il mercato, sarà soprattutto una vera e propria liberazione.

Friedkin-Roma, centinaia di volantini a New York: "Ti vogliamo"