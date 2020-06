Il Financial Times: "Persone nella Roma stupite per il no di Pallotta a Friedkin"

ROMA - La stampa nel Regno Unito si concentra sulle vicede societarie della Roma. Quest'oggi il prestigioso Financial Times dedica un ampio articolo alla trattativa in questo momento saltata tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club giallorosso. Prima dell'emergenza Coronavirus il passaggio di proprietà era praticamente a un passo, con i delegati del gruppo Friedkin nella capitale per studiare tutti i dossier delle dodidici società che compongono la galassia giallorossa e ultimare la due diligence. La pandemia ha congelato la trattativa, ripresa poi con l'offerta del magnate texano (di origine californiana)decisamente più bassa (conseguente al valore del club sceso con il Covid-19) di 575 milioni di euro rispetto agli oltre 700 di inizio marzo. Due persone vicine a Friedkin hanno confermato la cifra: "Il texano si è offerto di pagare a rate partendo con un finanziamento da 125 milioni alla firma - si legge sul Financial Times -. Successivamente avrebbe pagato altri 52 milioni in sei mesi e 85 milioni entro la fine dell’anno. Sempre entro questo periodo avrebbe anche coperto i 300 milioni di debiti e avrebbe coperto gli interessi di minoranza nel club con 13 milioni extra. L’intenzione di Friedkin era quella di riavvicinarsi a Pallotta per trattare nuovamente, ma non avrebbe messo più soldi sul tavolo".

Il no di Pallotta all'offerta ha stupito diverse persone all'interno della Roma. Lo afferma un consulente del club giallorosso in contatto con il giornale americano: “È stata una mossa rischiosa rifiutare 575 milioni di euro“, ha ammesso una fonte all'interno del club giallorosso. Con la trattativa apparentemente saltata tra Pallotta e Friedkin, i banchieri di Goldman Sachs avrebbero già contattato numerosi potenziali investitori anche a Wall Street ma per il momento non sono arrivate offerte concrete.

