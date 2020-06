Roma, giornata di relax. Fonseca in Sardegna, Zaniolo a Ponza, Spinazzola allo zoo

ROMA - Ultimo giorno di riposo per la Roma prima dell’inizio del vero e proprio tour de force di tredici partite in quarantaquattro giorni. Paulo Fonseca ha concesso ai suoi una giornata di stop, da domani il tecnico ultimerà i preparativi al match di mercoledì contro la Sampdoria. Il tecnico ne ha approfittato per volare in Sardegna e andare a trovare la famiglia che era partita la scorsa settimana, Zaniolo invece con la sua Sara ha fatto una gita in barca a Ponza mentre Spinazzola ha trascorso la giornata con la moglie e il figlio al Bioparco. Pastore e Mancini, con le rispettive moglie, sono andati a un famoso ristorante in zona Piramide, mare invece per Pau Lopez insieme alla moglie Andrea e la piccola Mia.

La squadra tornerà a Trigoria domani pomeriggio, così anche domenica. Lunedì la squadra sosterrà un allenamento all’Olimpico, martedì invece la consueta rifinitura pre match. Contro i blucerchiati ci sarà Lorenzo Pellegrini: il trequartista ha smaltito l’affaticamento muscolare, ieri era in campo con i compagni e mercoledì sarà tra i titolari. Buone notizie arrivano anche da Mancini che non sente più dolore al gomito lussato e farà coppia con Smalling. Ancora da valutare invece la situazione di Pau Lopez che è alle prese con il recupero della microfrattura al polso sinistro subita oltre un mese fa: se non dovesse farcela è pronto Mirante. Oltre allo spagnolo, il dubbio di Fonseca è legato alle condizioni di Mkhitaryan. Come Pellegrini, anche l’esterno armeno ha un affaticamento muscolare: lo staff del tecnico lo monitorerà nei prossimi giorni per capire se poterlo inserire tra i convocati della sfida contro la Samp.

