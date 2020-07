Roma, Pastore e Pau Lopez all'Ippodromo Capannelle per il Derby Day

ROMA - Quando si parla di derby, la prima cosa che viene in mente nella Capitale è la rivalità tra Roma e Lazio. Ecco spiegata quindi la presenza di Javier Pastore, Pau Lopez e Bruno Giordano all'Ippodromo Capanelle. I due giocatori della Roma e l'ex attaccante biancoceleste sono stati i tre ospiti d'eccezione del Derby Day, appuntamento storico per il mondo dei cavalli. L'evento consiste in 10 corse, con un momento clou per il 137° Derby Italiano di galoppo, quest’anno sponsorizzato dall'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Javier Pastore ha accettato con piacere l'invio all'Ippodromo, essendo un amante dei cavali già dai tempi del Paris Saint Germain: "L’ippodromo era vicino casa mia, così ho imparato ad apprezzare questo mondo. Oggi siamo qui per goderci questa bella giornata in compagnia di amici proprietari di cavalli". Bruno Giordano ha spiegato così la sua presenza a Capannelle: "Non sono un appassionato di ippica ma ho accolto con gioia l’invito del caro amico Antonio Di Carlo (ex calciatore della Roma). È un modo diverso di vivere un Derby".

