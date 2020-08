Roma, Veretout a Napoli incontra Giuntoli. L’agente svela il retroscena

ROMA - Jordan Veretout pizzicato a Napoli, nello stesso ristorante in cui stava cenando il ds azzurro Giuntoli. Non si parla di un caso, ma sicuramente di un piccolo giallo di mercato. Da tempo infatti il centrocampista francese è un obiettivo del ds, già dai tempi della Fiorentina. Ieri Veretout, causa squalifica, non era in Germania per la gara di Europa League contro il Siviglia ma ha approfittato del giorno libero per andare a Napoli insieme al suo agente per motivi personali.

L'agente: "A Napoli per ritirare un'auto"

La sera Veretout e Giuffredi hanno incontrato, sembrerebbe casualmente, Giuntoli con il quale si sono intrattenuti per diversi minuti. A smontare il "caso" ci ha pensato lo stesso Giuffredi: "Con il Napoli non c’è nulla - ha dichiarato a ForzaRoma -. La storia che hanno montato è una vergogna. Veretout sta bene alla Roma e vuole restare in giallorosso. Non c’è stato nessun incontro con Giuntoli. A cena non abbiamo visto nessuno. Se un giorno dovessimo decidere di andare via dalla Roma parleremo prima con loro. I giallorossi si sono comportati sempre bene”. Giuffredi poi ha aggiunto a Radio Punto Nuovo: "Jordan è stato ieri a Napoli per ritirare un'auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma".