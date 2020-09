Roma-Juventus, all'Olimpico 250 operatori sanitari

ROMA - Via libera ai mille tifosi all'Olimpico. La Regione Lazio ha approvato l'ingresso di un numero limitato di tifosi per la gara di domenica tra Roma e Juventus. I tifosi che assisteranno dal vivo la gara sono stati scelti tra alcune iniziative sociali del club giallorosso e da alcuni partner, mentre un quarto dei posti saranno riservati agli operatori sanitari. Nell'ambito della campagna Heroes, iniziativa del club nel periodo del lockdown, duecentocinquanta tra medici e infermieri saranno nell'impianto per ringraziarli del grande lavoro svolto in questo 2020.

