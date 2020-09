Friedkin-Raggi, ieri l'incontro segreto nell'ambasciata Usa

ROMA - Alla fine l'atteso incontro ha avuto luogo, in gran segreto e lontano dal Campidoglio. Il presidente della Roma Dan Friedkin ieri ha avuto il tanto atteso incontro con la sindaca Virginia Raggi. In gran segreto, senza essere inserito nell'agenda della prima cittadina e lontano dal Campidoglio. Dopo l'assemblea dei soci avuta luogo negli uffici del club a viale Tolstoj, Dan e Ryan Friedkin sono stati accompagnati all'ambasciata degli Stati Uniti, a via Vittorio Veneto, per vedere finalmente la sindaca Raggi.

Roma, ultimo tentativo per Smalling: ecco la nuova offerta allo United

Un incontro conoscitivo, aiutato anche dall'ambasciatore statunitense ‎Lewis Eisenberg, nel quale ovviamente si è parlato anche del progetto stadio della Roma, che entro dicembre dovrebbe andare in Aula prima dell'ok finale per la posa della prima pietra. L'incontro è durato poco, i Friedkin e la Raggi si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni in via ufficiale per approfondire la questione.

Friedkin e il retroscena dell'incontro all'Olimpico con Paratici