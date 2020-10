Fonseca: "Mercato in chiusura, sono felice. Diawara? L'agente sbaglia"

ROMA - Dopo il ko a tavolino contro il Verona e il pareggio contro la Juventus, la Roma vola in Friuli per cercare i primi tre punti della stagione. I giallorossi se la vedranno contro l'Udinese di Gotti reduce dalla sconfitta di mercoledì scorso alla Dacia Arena contro la neo promossa Spezia. Questo pomeriggio il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro i bianconeri.

Un commento sull'arrivo di Borja Mayoral?

"È un buon giocatore, ma non voglio parlarne perché non è ancora nostro".

Buona prestazione contro la Juventus: confermerà tutta la squadra?

"Non posso dare sempre la formazione. Non penso di cambiare molto, vediamo domani".

È rimasto sorpreso delle parole del'agente di Diawara?

"Sì perché Diawara ha giocato sempre. Ha imparato molto la scorsa stagione, è un giocatore molto importante per la squadra e non ci sono problemi con lui. Se l'agente pensa che questa è la forma giusta e pensa che mi impressioni, ha sbagliato. Diawara è molto importante per me e la squadra, e sta lavorando molto bene".

Ha poca fiducia nei giocatori in panchina?

"No, io ho fiducia in tutti i giocatori".

È soddisfatto del mercato? Ha una Roma più pronta dello scorso anno?

"Di mercato non parlo. Abbiamo pochi giorni per chiudere le operazioni, poi ne parleremo".

Pellegrini mediano?

"È un giocatore che può svolgere diversi ruoli. Ha giocato molto bene contro la Juve".

Sotto la sua gestione la Roma ha fatto ottime prestazioni contro le big ma non è mai riuscita a vincere. Cosa manca per il salto di qualità?

"Abbiamo creato tante situazioni per vincere le partite. Non è facile trovare chiare occasioni da gol come abbiamo fatto noi, manca segnare".

Bruno Peres è pronto per giocare domani? C'è un titolare sulla fascia destra?

"No, non c'è un titolare. Karsdorp e Santon hanno giocato molto bene contro Verona e Juventus. Bruno Peres lavora con noi da pochi giorni, non è molto in condizione. Dobbiamo aspettarlo".

L'Udinese è una squadra molto fisica: quanto sarà importante il lavoro degli esterni bassi?

"Aspettiamo una squadra che difende più basso, sarà difficile trovare spazi. La profondità sarà importante per attaccare la porta. È una partita in cui ci vorrà pazienza, dovremo scegliere il miglior momento per attaccare gli spazi. Tutte le grandi squadre hanno avuto difficoltà per vincere".

Si aspetta i gol degli attaccanti?

"Mi aspetto i gol da parte di tutti i giocatori. Abbiamo sempre creato, in ogni partita. Non è importante chi segna, ma che la squadra concretizzi le opportunità che crea. È una conseguenza naturale, e gli attaccanti segneranno".

Quanto è felice che stia terminando il mercato?

"Il mercato aperto non è mai facile per gli allenatori. Io preferisco che il mercato ciuda per lavorare meglio con la squadra. Siamo quasi alla conclusione, poi sarà più facile".

