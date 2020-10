"Perotti stava per tornare alla Roma". Ecco cosa è successo

ROMA - Diego Perotti era a un passo dal ritorno alla Roma nell'ultimo giorno di mercato. A rivelarlo il portale turco Fotomac che ha spiegato i vari problemi nati tra il Fenerbahce e l'attaccante argentino. Il club di Istanbul non era infatti convinto di tesserare il trequartista dopo le visite mediche, sì passate, ma con più di un dubbio dei medici. Spaventati per il rischio di ricadute (l'argentino è attualmente fermo per un problema fisico) il Fenerbahce ha chiesto al giocatore di rivedere i termini del contratto, cosa che naturalmente lo ha irrigidito visto che era ormai stato chiuso l'accordo. Ore di apprensione e trattative tra le parti, poi la fumata bianca quando sembrava davvero a un passo il suo ritorno alla Roma: nell'accordo è stata inserita una clausola che prevede il pagamento di parte dello stipendio in base alle presenze in campo. "È stato difficile lasciare la Roma, ma credo di aver preso la decisione giusta. Emre Belözoglu (ex stella del Fenerbahce) mi ha chiamato spesso per portarmi in squadra, è stato decisivo per il mioo trasferimento", ha dichiarato Perotti in conferenza stampa.

