Stadio Roma, via libera di Unicredit a Vitek: rileverà i terreni di Tor di Valle

ROMA - Come anticipato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il CdA di Unicredit questo pomeriggio alle 15 si è riunito dando il via libera al magnate Radovan Vitek di acquisire i terreni di Tor di Valle. L'imprenditore ceco, che in queste ore è diventato anche il nuovo socio di maggioranza di Nova Re Siiq, società d'investimento immobiliare quotata in Borsa, prenderà possesso quindi di Capital Dev, Parsitalia ed Eurnova del gruppo Parnasi proprietaria dei terreni su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio giallorosso.

