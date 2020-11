Totti e quel "like" a Manolas che non è piaciuto ai tifosi della Roma

ROMA - La premessa è doverosa: sarà stato davvero Francesco Totti a mettere quel "like" nel post di Manolas o qualche media manager? Anche se fosse stato un collaboratore, ai tifosi non è comunque scappata la disattenzione del profilo Instagram dell'ex capitano giallorosso. Manolas ieri sera dopo la vittoria contro la Roma ha infatti pubblicato una foto del match e questo messaggio: "Grande vittoria! Forza Napli sempre!". Il 4 a 0 non è stato digerito dai tifosi giallorossi, a molti è andato proprio di traverso dopo aver visto il like di Totti al commento. Una disattenzione, senza ombra di dubbio, come è capitato già in qualche altro post di avversari giallorossi. Ma la cura dei social è fondamentale soprattutto se, come la bandiera giallorossa, si hanno 4 milioni di follower. E la maggior parte di questi sono tifosi della Roma.