Madalina Ghenea torna su Zaniolo: “Colpa del mio manager, io non c’entro”

ROMA - Madalina Ghenea torna a parlare della vicenda legata a Nicolò Zaniolo e al loro presunto flirt poi smentito dalla stessa attrice. Lo scorso 28 dicembre la Ghenea aveva chiesto ai follower su Instagram di chiederle qualche curiosità, tra queste era arrivato un "Ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24". Una richiesta davvero singolare, a cui la Ghenea aveva risposto tirando in ballo proprio Zaniolo : "Tu che dici?" - aveva chiesto la showgirl, taggando il trequartista della Roma.

Poi però nella vicenda era entrata anche la ex di Zaniolo Sara Scaperrotta, i genitori del ragazzo e infine il dietrofront della Ghenea che aveva smentito la relazione. Oggi è emerso un nuovo dettaglio, sempre tramite i social. La modella romena in merito alla risposta verso "Ti posso baciare tutto il tempo" ha infatti dichiarato: "Era una risposta scritta dal mio manager che gestisce la mia pagina Instagram. Ho lasciato a lui il social perché non avevo tempo".

