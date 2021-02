Infortunio Dzeko, esami all'adduttore: ecco la situazione

ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Edin Dzeko. Nel corso del secondo tempo del match contro il Braga è arrivata la doccia gelata per Paulo Fonseca che rischia di non avere il centravanti contro il Milan: durante un allungo in area di rigore portoghese, Dzeko ha avvertito un problema all'adduttore che lo ha costretto alla sostituzione. Il centravanti bosniaco ha sentito tirare il muscolo e ha chiesto immediatamente il cambio: adesso la sua presenza nella gara di domani contro di domenica è in forte dubbio. Questa mattina Dzeko è stato portato a Villa Stuart per essere sottoposto agli esami strumentali all'adduttore sinistro. Il bosniaco è passato da un'entrata secondaria, facendo anche un po' di fatica a camminare normalmente. Nel pomeriggio l'esito degli esami, ma a Trigoria diminuisce l'ottimismo.