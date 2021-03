Pallotta: “Fondo sovrano arabo interessato alla Roma? Non è vero”

ROMA - L’ex presidente della Roma James Pallotta ha smentito le indiscrezioni circolate questa mattina riguardo un interessamento da parte del Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita ( Saudi Public Investment Fund ), che si occupa della gestione delle strategie di investimento del governo saudita, a valutare l’acquisto del club giallorosso durante l'ultima fase della sua gestione: “Ancora una volta, non c’è niente di vero. L’ignoranza regna…” , ha scritto su Twitter.

Solo pochi giorni fa Pallotta aveva commentato sempre sui social la notizia dell'abbandono da parte della Roma del progetto stadio Tor di Valle: “Sto malissimo per Roma e per la Roma. Qualche coglione (sapete bene di chi parlo) ha rovinato questo grande progetto per tutti. Triste”.