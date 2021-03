Roma, tifosi pazzi di Mancini: "Mentalità da leader, è un vero capitano"

ROMA - Quello contro il Genoa è stato il suo quinto gol con la maglia della Roma, Gianluca Mancini è sempre più il vero leader della squadra giallorossa e i tifosi apprezzano le sue qualità ma anche la sua mentalità. Perché il difensore ex Atalanta al termine del match contro i liguri ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti, non per sminuire la vittoria ma per responsabilizzare ancor di più la squadra: "È stato importante aver vinto, ma non siamo stati una bella Roma. Non abbiamo fatto bene, abbiamo gestito ma abbiamo rischiato. L’importante sono i tre punti, la prestazione non è stata buona. Ci manca uno step in più anche per battere le grandi, ma voi definite piccole squadre che non lo sono. Noi cerchiamo di vincerle tutte, poi i dati dicono questo. Per arrivare in Champions serve qualcosa in più".