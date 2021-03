Tapiro a Cassano: “Con Totti tutta la notte in giro e poi a Trigoria”

ROMA - Antonio Cassano non ha digerito come è stato rappresentato nella serie tv in onda su Sky "Speravo de morì prima", che racconta gli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti. L'ex talento di Bari dopo averne parlato alla Bobo Tv qualche giorno fa, è stato intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d'oro. Questo un estratto dell'intervento di Cassano nella puntata che andrà in onda questa sera: "La serie mi è piaciuta molto poco: la realtà non supera il 5%, il resto è romanzato. Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, lo ammetto, ma a casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Non ho mai sbattuto le porte! Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non sarò bello, ma lui è peggio".