Luca Zingaretti furioso: "La Roma andrebbe presa a schiaffoni!"

ROMA - "Mi avete scassato i cabbasisi", direbbe il celebre commissario Montalbano ideato da Camilleri. Chi lo interpreta in televisione non ci va meno pesante. Duro sfogo infatti di Luca Zingaretti, tifoso giallorosso, sui social dopo il pareggio della Roma contro il Sassuolo. L'attore, famoso per la sua interpretazione del commissario di Vigata, è infatti esploso dopo un'altra prestazione deludente della squadra di Fonseca: "Che tristezza, come gioca male la Roma! A parte i soliti pochi, si vedono solo giocatori svogliati che fingono di fare pressing!".