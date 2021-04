Roma, comunicato ufficiale contro la Superlega

"Non vediamo l'ora di contunare a lavorare con la Lega Serie A"

Il club giallorosso si è dunque esposto pubblicamente sulla questione dopo il silenzio degli ultimi giorni. "Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A - prosegue il comunicato ufficiale -, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo.". Infine anche un messaggio ai tifosi: "I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato.".

