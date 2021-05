Roma, Fonseca ammette: "Abbiamo sbagliato con Veretout e Spinazzola"

ROMA - Dopo la pesante sconfitta in Europa League contro il Manchester United per 6-2 la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani alle ore 20.45 è infatti in programma la partita contro la Sampdoria: Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

A gennaio la Roma era terza dopo la vittoria sulla Sampdoria. Quattro mesi dopo è settima: qual è il suo rimpianto più grande?

"Fino a marzo siamo stati quasi sempre terzi o quarti. Da marzo non siamo stati bene, sono mancati giocatori importanti in questa fase decisiva della stagione. Questa mancanza è stata decisiva per questo momento".

Ci sono tanti modi per migliorare una squadra. Qual è il suo consiglio per rinforzare questa Roma?

"Io sono l'allenatore e sono focalizzato su queste partite fino al termine della stagione. Non devo dare consigli alla società".