Roma, rifinitura pre Manchester: torna Pedro, si ferma ancora Diawara

ROMA - L'annuncio dell'ingaggio di José Mourinho ha messo in secondo piano il match di domani tra Roma e Manchester United. La squadra giallorossa domani si giocherà la semifinale di ritorno provando a fare del suo meglio contro l'inglesi che hanno vinto l'andata per 6-2. Paulo Fonseca è ancora costretto all'emergenza: il tecnico ha ritrovato Pedro, Villar e Kumbulla, fuori invece Diawara per il riacutizzarsi del problema al pube. Mancheranno anche Carles Perez, Veretout, Spinazzola, Pau Lopez (che si opererà alla spalla in Italia), Zaniolo, El Shaarawy e Calafiori.