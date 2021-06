Roma, Vergine in pole per il ruolo di responsabile del settore giovanile

ROMA - I Friedkin continuano a rinnovare la Roma , tra innesti nella prima squadra ma anche nelle giovanili. È praticamente fatto l'arrivo di Vincenzo Vergine per il ruolo di responsabile del settore giovanile giallorosso. Vergine firmerà un c ontratto di due anni dopo aver battuto la concorrenza di Filippo Galli, passato ora al Parma. Il nuovo responsabile del settore giovanile è stato per quattordici anni nella Fiorentina, fino a dicembre del 2019.

Laureato in Scienze Motorie e Sociologia con specializzazione in Psicologia sociale, con lui alla guida la Fiorentina ha conquistato un campionato Giovanissimi, un campionato Nazionale Allievi, due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Italiana Primavera. Vergine con la viola ha valorizzato tanti giovani come Bernardeschi, Chiesa, D'Ambrosio, Babacar, Gollini e Piccini. Ma anche Castrovilli, Sottil, Ranieri e Venuti. Nel suo curriculum con la Fiorentina una sola pecca: quella di aver lasciato andare via Nicolò Zaniolo, ritenuto non all'altezza e ceduto alla Virtus Entella. Un rimpianto per la squadra viola che avrebbe in casa uno dei più grandi talenti del calcio europeo.

Dal 2015 Vergine è stato anche Amministrato Delegato della Fiorentina Women’s FC e sotto la sua egida sono stati conquistati 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Adesso è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma, cercando di ripetere quanto di buono fatto alla Fiorentina e coltivando ancora tanti giovani talenti.