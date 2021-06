Zenga: "Conosco bene Donnarumma, secondo me può andare alla Roma"

ROMA - Walter Zenga lancia una bomba di mercato, o quantomeno la ipotizza. L'ex portiere, in diretta su Instagram, ha commentato la scelta di Donnarumma di lasciare il Milan, cercando di ipotizzare anche una sua destinazione. E la sua idea è che possa andare alla Roma: "Conosco bene Donnarumma, spesso ci siamo parlati e di stare insieme. Mi ha sempre dato l'intenzione di essere un ragazzo sereno e sicuro di sé. Ha la capacità di farsi scivolare addosso le problematiche e di concentrasi solamente su ogni singolo momento. Non ha pensato durante la stagione al contratto, ma solo sul quotidiano e sul migliorare. Va alla Juventus? Per me invece potrebbe andare alla Roma. Senza entrare nel sicorso ingaggio, teoricamente sarebbe più facile che un giocatore libero come Donnarumma andasse in un club piuttosto che far muovere in quello stesso club un giocatore sotto contratto come Szczesny".