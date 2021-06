Calciomercato Roma, da Isak a Daka: è caccia alla punta

ROMA - Trigoria torna a essere il centro operativo del calciomercato. Dopo qualche giorno di riposo in Portogallo insieme alla famiglia, Tiago Pinto da quest’oggi tornerà al Fulvio Bernardini per continuare a studiare le strategie di mercato, in entrata e in uscita. Non che il general manager si sia mai realmente fermato, anche da Lisbona ha continuato a lavorare e a interfacciarsi con agenti e direttori sportivi, e naturalmente con José Mourinho che da Londra si sta dividendo tra il lavoro per la Roma e quello da commentatore dell’Europeo per le emittenti britanniche.

Dzeko, l'incontro per il futuro alla Roma

Questa sarà una settimana importante per Tiago Pinto che avrà più di un colloquio per sbloccare il mercato in entrata e in uscita. A cominciare dall’incontro con Alessandro Lucci, l’agente di Dzeko e Florenzi. Mourinho ha già dato il suo gradimento alla permanenza del centravanti bosniaco, la sua presenza nella rosa sarebbe un valore aggiunto per qualità e carisma ma inevitabilmente il numero nove dovrà anche adattarsi a un ruolo diverso da quello del titolare inamovibile degli ultimi anni. La Roma comprerà un altro attaccante, ci sarà turnover e tutti dovranno dare il loro contributo per raggiungere gli obiettivi stagionali. La decisione quindi spetterà a Dzeko e dovrà prenderla il prima possibile. Tiago Pinto intanto studia vari profili di attaccanti: da Isak a Daka, più lontano invece Azmoun che può rinnovare con lo Zenit. Belotti continua a essere in cima alla lista ma se ne riparlerà al termine dell’Europeo quando l’attaccante farà pressione al Toro per la cessione.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio