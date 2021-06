Roma, Goncalinho in prova a Trigoria: ecco chi è il talento portoghese

ROMA - Tiago Pinto lavora sulla Roma del presente ma anche su quella del futuro. È infatti da oggi in prova a Trigoria Joao Pedro Pinto Goncalinho, centrocampista portoghese classe 2005. Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, in questa stagione ha giocato invece nel Belenenses, attirando l'attenzione di diversi club. Si sono mossi anche Tiago Pinto e Morgan De Sanctis che lo hanno invitato a Trigoria per un provino che durerà una settimana. Goncalinho è un mancino alto 180 cm: ha grandi qualità tecniche e ottime doti nell'impostazione del gioco. È in pianta stabile nella nazionale Under 16 del Portogallo.