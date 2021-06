Roma, dalla Turchia: "Dzeko al Fenerbahce". Ma arrivano smentite

ROMA - Edin Dzeko a un passo dal Fenerbahce. È questa la bomba lanciata in prima pagina da Sozcu, uno dei più importanti quotidiani della Turchia. Secondo le loro informazioni il centravanti bosniaco, nelle scorse settimane nella costa turca per le vacanze, avrebbe già trovato l'accordo economico per giocare con il Fenerbahce e adesso il club turco starebbe chiudendo la trattativa con la Roma. Secondo Sozcu il presidente Ali Koc, in carica dal 2018, ha chiuso la trattativa con Dzeko che verrà annunciato la prossima settimana.