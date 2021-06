Stadio Roma, via libera al nuovo progetto. Parere positivo del Comune

ROMA - La commissione Ambiente del Comune di Roma ha espresso parere positivo sulla revoca del pubblico interesse per la delibera sullo stadio della Roma. Il parere è stato giustificato sulla base di una valutazione, spiegata dagli uffici tecnici del Campidoglio: la presa d’atto, grazie alla corrispondenza intercorsa, che Eurnova spa e As Roma non procedono più insieme nell’operazione stadio che era partita con la legge 147.