Roma, fatta per la cessione di Ünder e Pau Lopez al Marsiglia. I dettagli

ROMA - È fatta per la cessione di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia. L'affare è in dirittura d'arrivo con l'ok dei giocatori e la chiusura imminente dei due club che stanno definendo i dettagli della trattativa che porterà i calciatori a giocare in Ligue 1. Lo spagnolo già martedì 6 luglio sarà in Francia per le visite mediche e la firma sul contratto. Partirà in prestito con diritto di riscatto intorno al 13 milioni, con possibile obbligo legato al numero di presenze. Anche per Under trattativa è conclusa: parte in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro, più altri 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.