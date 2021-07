Roma, Mourinho LIVE: “Grande feeling con i Friedkin. Non sono qui in vacanza”

ROMA - È il giorno di José Mourinho. Questo pomeriggio alle 13.30 il tecnico verrà presentato in conferenza stampa nella magnifica location di Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, con vista panoramica sulla città. La presentazione dello Special One in giallorosso è attesa da mezzo mondo: sarà una conferenza lunga perché sono circa 70 i giornalisti che hanno chiesto l’accredito con 21 media strannieri : sono attese testate inglesi, spagnole, portoghesi ma anche da Iran, Albania e Brasile. Dopo la conferenza, alle 17 il tecnico dirigerà il suo primo allenamento della Roma.

Prende la parola Tiago Pinto: "È un giorno molto felice per noi. È il primo step per un cambiamento di mentalità, ci aspettiamo tante cose buone nei prossimi tre anni. La carriera di Mourinho parla da sola. Voglio ringraziare i Friedkin per l'opportunità che ci hanno dato, ringraziare Mourinho per la fiducia nel nostro progetto e poi dire a tutti voi che c'è stata una grande energia a Trigoria e tutti noi siamo soddisfatti di crescere con Mourinho".

Prende la parola Mourinho: "Voglio e devo ringraziare i tifosi perché la reazione alla mia contrattazione per la Roma è stata eccezionale. Ho avuto subito questa sensazione.. non ho fatto nulla per questo e mi sono sentito subito in debito perché l'accoglienza è stata emozionante. Devo ringraziare i tifosi. Poi ringrazio la fiducia del club, della proprietà e dei Friedkin, di Tiago e di tutti voi. Il modo in cui i tifosi mi hanno accolto a Roma e anche prima è stato fantastico e mi ha colpito. C'è una domanda che arriverà sicuramente. Perché sono qui? Sono vicino alla statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla e nulla ritorna al nulla. Questo ha un significato molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato con il club. Quello che Dan e Ryan vogliono per questo club, il modo in cui hanno parlato con me. Un progetto molto chiaro. L'eredità che vogliono per questo club. Non dimenticare mai il passato fantastico di questo club".

"Ora c'è un lavoro da fare e il club si deve concentrare solo su questo. Con tutto il rispetto per la stampa, voi avete un lavoro e noi abbiamo il nostro. Sapete che non sono troppo simpatico quando lavoro e alcune volte non sarà un piacere lavorare con me e cercherò di tenere tutto dentro Trigoria. Abbiamo un lavoro da fare e noi vogliamo rispettare il vostro".

Sia lei che Tiago Pinto avete parlato di cambio di mentalità. Deve cambiare il DNA di Trigoria. Mi racconta come proverà a chiamare il dna di questo gruppo?

"Dovrò prima conoscere il gruppo. Non possiamo cambiare delle cose se non siamo consapevoli di chi c'è all'interno del gruppo. Ci sono dei principi fondamentali, non negoziabili. Oggi c'è il primo giorno di allenamento e gli farò capire il mio modo di lavorare. Tutto quello che non è al 100% non va bene. Dal momento che sono arrivato ho avuto una quarantena che mi ha permesso di poter parlare dentro il centro sportivo e ho visto una grande gioia di tutti di lavorare insieme e cercare di dare il meglio per lavorare".