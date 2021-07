Matias Viña alla Roma: è fatta. Manca solo un ostacolo

ROMA - Il mercato della Roma comincia a movimentarsi . Sia in entrata che in uscita il general manager giallorosso sta portando avanti e chiudendo diverse trattative per regalare rinforzi a Mourinho e sfoltire la rosa della prossima stagione. Chiuso già da diversi giorni Rui Patricio (che domani alle 13.30 verrà presentato in conferenza stampa), la Roma sta definendo l’arrivo di Matias Viña , terzino uruguaiano del Palmeiras. Al club brasiliano andranno 14 milioni compresi bonus di cui il 40% sarà girato nelle casse del Nacional Montevideo, prima squadra del ventitreenne. Viña è pronto a fare le valigie, presto sarà nella capitale (non oggi, l'affare non è ancora chiuso) per cominciare la sua avventura in giallorosso.

Potrebbero ritardate le visite mediche e la firma sul contratto (cinque anni a 1,2 milioni di premi) per le disposizioni governative per chi arriva dal Brasile. L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 10 giorni sarebbe dovuti a chi ha infatti soggiornato nel paese sudamericano: il club contatterà il Ministero della Salute per avere ulteriori informazioni. Una possibilità potrebbe essere quella di sottoporre il giocatore solamente a un tampone prima e dopo lo sbarco, vista poi l’imminente partenza per il Portogallo, oppure di farlo soggiornare provvisoriamente a Trigoria (come fatto con Mourinho) ritardando però la sua spedizione in terra lusitana. Aggiornamenti nelle prossime ore. La Roma dopo l’infortunio di Spinazzola non ha perso tempo e ha individuato in Viña il giusto rinforzo per la corsia sinistra: un’operazione facilitata anche dal doppio passaporto del ragazzo uruguaiano (è il settimo nella storia della Roma) che aveva degli avi originari della Basilicata.