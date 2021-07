La Roma pareggia 1-1 col Porto: in gol Mancini e Vitinha, rissa sfiorata

ROMA - Pareggio nella prima in Portogallo per José Mourinho. La Roma è stata ripresa dal Porto nel finale, è finita 1-1. A Mancini ha risposto Vitinha. Una buona prova per la squadra dello Special One contro un Porto che è nettamente più avanti nella preparazione prestagionale, con la prima partita di campionato in programma tra dieci giorni. Solo a un minuto dalla fine i lusitani sono riusciti a pareggiare il match ben controllato fino a quel momento dai giallorossi. Sabato la Roma affronterà il Siviglia, poi il 4 una squadra da definire e il 7 il Betis Siviglia.

46' - Comincia il secondo tempo. Cambio per la Roma: fuori Darboe dentro Villar.

64' - Rissa in campo! Fallaccio di Pepe su Mkhitaryan, l'armeno reagisce e si scatena la rissa tra le due squadre.

69' - Per la Roma escono Mkhitaryan, Zaniolo e Calafiori, entrano Perez, El Shaarawy e Ibanez.

72' - Calcio d'angolo per la Roma a trovare Smalling che fa da torre mettendo la palla di testa in mezzo, mette fuori la difesa del Porto con il pallone che arriva dalle parti di El Shaarawy che, al volo, calcia fuori.

89' - Gol del Porto. Vitinha si trova il pallone in area di rigore e riesce con un tiro rasoterra a battere Rui Patricio.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori (69' Ibanez); Darboe (45' Villar), Diawara; Zaniolo (68' Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (68' El Shaarawy); Dzeko. A disp. : Boer, Fuzato, Kumbulla, Bove, Ciervo, Tripi, Zalewski, Borja Mayoral. All . José Mourinho

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Manafà; Otavio, Bruno Costa, Sergio Oliveira, Pepê; Toni Martinez, Taremi. All.: Conceiçao.

PRIMO TEMPO

47' - Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero. Porto-Roma 0-0

45' - Mischia in area di rigore giallorossa, ci provano gli attaccanti del Porto ma in qualche modo Darboe e Smalling riescono a spazzare via il pallone. Poi il fallo fischiato su Darboe.

42' - Miracolo di Rui Patricio! Cross di Oliveira, colpo di testa angolato di Otavio e il portiere con un colpo di reni devia fuori!

28' - Occasione Porto! Cross rasoterra dalla destra di Joao Mario, Taremi in area calcia in porta ma è bravissimo Rui Patricio a trovare il pallone e deviarlo fuori.

19' - Calafiori sbaglia un passaggio regalando un'occasione al Porto, bravo Mancini a chiudere sull'incursione di Taremi.

10' - Porto in pressing: Toni Martinez entra in area di rigore, il suo destro però non è potente e angolato. Blocca Rui Patricio.

9' - Sergio Oliveira su punizione impensierisce Rui Patricio che non trattiene il destro: la difesa giallorossa spazza via.

2' - Ci prova subito la Roma: Lorenzo Pellegrini dalla sinistra entra in area e prova il destro a giro che però termina lontano dalla porta.

1' - Partiti! Comincia Porto-Roma