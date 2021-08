Dzeko, riposo in Croazia aspettando la chiusura con l’Inter

ROMA - Due giorni di riposo aspettando la chiusura con l'Inter. Dopo la partita contro il Betis Siviglia - vista per tutti e 90 i minuti dalla panchina - Edin Dzeko è volato insieme a sua moglie in Croazia per trascorrere un po' di tempo insieme dopo la preparazione del bosniaco in Portogallo con la Roma. L'attaccante ha preso un volo per Dubrovnik dove ha una villa sul mare e dove tra l'altro sta per aprire anche un ristorante.

Il bosniaco nelle prossime ore tornerà in Italia, e non è escluso che possa sbarcare domani direttamente a Milano per sostenere le visite mediche con i nerazzurri. Al massimo rientrerà nella capitale insieme alla moglie per organizzare il trasloco e poi partire per la Lombardia. L'accordo con Marotta è già stato trovato: biennale a 5,5 milioni di euro a stagione più bonus, adesso manca soltanto l'accordo tra Inter e Roma per un possibile indennizzo di 1,8 milioni per evitare ai giallorossi una minusvalenze.